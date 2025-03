Dokładniejszy wywiad lekarski w ramach zapobieganiu gruźlicy

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)

Niedożywienie, niedobory odporności, palenie papierosów, cukrzyca czy nadużywanie alkoholu - o to mogą pytać pacjentów pielęgniarki w zachodniopomorskich POZach. To w ramach programu profilaktyki gruźlicy, który prowadzi szczeciński oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Chodzi o to, aby znaleźć osoby szczególnie narażone na zachorowanie. Są one kierowane do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. To pomoże skuteczniej leczyć gruźlicę - tłumaczy wiceprzewodnicząca szczecińskiej rady pielęgniarek i położnych Maria Matusiak.



- Przede wszystkim pacjent zgłasza się do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, która pomaga mu wypełnić ankietę. Ankietę stanowi później podstawę do określenia ewentualnego zagrożenia na gruźlicę - mówi Matusiak.



Program obejmuje też m.in. edukację zdrowotną i badania przesiewowe. Takie wykonywano m.in. podczas spotkania z cyklu „Środa z profilaktyką” w zachodniopomorskiej siedzibie NFZ.

Program jest bezpłatny.