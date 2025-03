Nowelizacja ustawy wiatrakowej. Komentarze w "RSnW'

Fot. pixabay.com / pasja1000 (CC0 domena publiczna)

Nowelizacja ustawy wiatrakowej jest krokiem w dobrą stronę - zaznaczają eksperci w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w zeszłym tygodniu poinformowało o przyjęciu w trybie obiegowym projektu nowelizacji ustawy dotyczącej warunków stawiania elektrowni wiatrowych.



Aktualizacja ustawy ma dotyczyć m.in. odległości wiatraków od budynków mieszkalnych z obecnych 700 na 500 metrów.



- Walka z przepisami dotyczącymi farm wiatrowych trwa już od wielu lat - mówi przedstawiciel stowarzyszenia Energia Odnawialna Piotr Czopek. - Dla niektórych osób turbiny wiatrowe nie są tym, co chcą oglądać za oknem i na pewno to było jedna z przyczyn, czyli protesty społeczne, które w wielu miejscach blokowały rozwój energetyki wiatrowej.



- Budowa wiatraków wymaga podjęcia konsultacji społecznych wśród mieszkańców terenów, na których będą powstawać farmy wiatrowe - tłumaczy burmistrz Karlina Piotr Woś. - Ważne jest zrozumienie, to jest podstawa. Wiadomo, że trafiały się głosy sprzeciwu, niezrozumienia, obawy np. że kury nie będą znosić jajek albo dzieci się nie będą rodzić. Nie ma czegoś takiego. Nie spotkaliśmy się z tym.



- Wiatraki stojące w pobliżu zabudowań nie są komfortowe dla mieszkańców - mówi architekt Tomasz Kuczyński. - Wiatraki są budowane na terenach wiejskich, przy jakiś wioskach. I ludzie, mieszkając tam, raczej oczekują spokoju. A efekt jest taki, że mieszkamy tak, jak byśmy mieszkali na wiosce, ale jesteśmy mimo wszystko w centrum miasta, hałas jest ciągły.



- Polska powinna być producentem zielonej energii, a nie importerem - mówi ekspert z Regionalnego Biura Handlowego w Szczecinie Łukasz Szeląg. - Nie będzie inwestorów w Polsce, nie będzie centrów obliczeniowych nowoczesnych, które dają bardzo dobre miejsca płatne, jeżeli nie zapewnimy tej zielonej energii.



Szacowany przez Ministerstwo wzrost energii z elektrowni wiatrowych do 2030 r. to ok. 6 gigawatów.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski