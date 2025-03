Wnioski o zgodę na budowę dwóch odcinków S10 złożone

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wnioski o wydanie decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 pomiędzy Szczecinem i Wałczem.

Chodzi o fragmenty dróg od Piecnika do Wałcza i od Suchania do Recza. Cała procedura powinna potrwać do końca roku. W ramach inwestycji przewidziano budowę węzła drogowego Piecnik. Na tym odcinku powstanie siedem wiaduktów i estakada oraz siedem górnych przejść dla zwierząt i dwa dolne.



Wybudowane zostaną też dwa węzły drogowe - Suchań i Recz. Powstanie również 11 wiaduktów, dwie estakady oraz most. Wybudowane zostaną też dwa dolne przejścia dla zwierząt.



Oba odcinki, podobnie jak cała ponad 113-kilometrowa trasa S10 Szczecin - Piła, będą dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski