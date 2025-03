Areszt dla podpalaczy auta szczecińskiego adwokata. Grozi im do 10 lat więzienia

Dwaj mężczyźni, którzy podpalili samochód szczecińskiego adwokata, trafią do aresztu. Pojazd spłonął przed kancelarią prawnika w poniedziałek.

Edycja tekstu: Michał Król

Policjanci zatrzymali 35-latka i 43-latka we wtorek. Mężczyźni usłyszeli zarzut umyślnego zniszczenia Mercedesa "z błahego powodu" i działania na szkodę jego właściciela.Przyznali się do stawianych zarzutów. Jeden z nich nie chciał składać wyjaśnień, drugi powiedział śledczym, że 43-latek zaproponował mu 4 000 złotych za podpalenie samochodu.Prokurator uznał, że podejrzani mogą uciec, ukryć się albo mataczyć. Zgodził się z tym sąd i zdecydował, że mężczyźni trafią na trzy miesiące do aresztu. Obaj byli wielokrotnie karani. Grozi im od roku do 10 lat więzienia.