Dolina nielegalnych śmieci. "Podjeżdżają i zrzucają co mogą" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Od starych kapci przez wannę po części domków letniskowych. To wszystko można znaleźć na terenie po byłych działkach na Górkach Ustowskich od strony szczecińskich Pomorzan.

Edycja tekst: Michał Król

Teren należy do PKP PLK. Opuszczone miejsce zamieniło się w wielką dolinę śmieci, co irytuje okolicznych mieszkańców.- Lodówka, jest telewizor i mnóstwo śmieci. - Burdel, nie tylko bałagan. - Wanna, beczki, wszystko. - Zabrali działki, ludzie na to nie patrzą i wyrzucają bez przerwy. - Tu jest taki dół, to podjeżdżają, zrzucają co mogą. - Nie mają umiaru. - Wielki śmietnik z tego zrobili - mówią mieszkańcy.Problemem chce się zająć radny KO Stanisław Kaup, do którego zwrócili się mieszkańcy Pomorzan.- Jako miasto będziemy musieli zobowiązać PKP do uprzątnięcia tego terenu. Nawet jeżeli tam już nie będzie ogródków działkowych, to trzeba podjąć działania, żeby to posprzątać. Nie może być wysypisko śmieci na tak dużym terenie. To jest niebezpieczne przede wszystkim pod względem środowiskowym - mówi Kaup.Zwróciliśmy się do PKP z prośbą o komentarz. Do tematu będziemy wracać.