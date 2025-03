Jedna z placówek pocztowych zmienia godziny otwarcia po interwencji radców prawnych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawnicy chcą, by w Szczecinie działała poczta, która będzie otwarta do północy. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie wystosowała w tej sprawie list.

Apelujemy, o wydłużenie godzin funkcjonowania poczty przy ulicy Dworcowej lub innej placówki w Szczecinie - wyjaśnia Piotr Sydor, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.



- Przepisy szeregu ustaw proceduralnych uznają, że termin na wniesienie, na przykład apelacji, upływa z końcem danego dnia. Dotychczas Poczta Polska gwarantowała obywatelom możliwość skorzystania z tego prawa poprzez to, że posiadała w Szczecinie placówkę, która umożliwiała nadawanie przesyłek rejestrowych do godziny 24:00 - mówi Sydor.



Obecnie takiej placówki w mieście nie ma. Marcin Szeszuła z Poczty Polskiej przyznaje, że pismo przeanalizował i dodaje, że warunki rynkowe nie pozwalają na prowadzenie placówek pocztowych w trybie całodobowym. Ponieważ w godzinach wieczornych i nocnych prawie nikt z usług poczty nie korzystał.



- Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom środowisku prawnemu i w zamian za rezygnację z placówki całodobowej, podjęta została decyzja o wydłużeniu czasu pracy innej placówki pocztowej na terenie miasta Szczecin, która jest zlokalizowana w samym centrum miasta - tłumaczy Szeszuła.



Chodzi o pocztę przy ul. Bogurodzicy 1. Od 1. kwietnia placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 22:00, a w soboty od 8:00 do 16:00. Natomiast Urząd Pocztowy przy ul. Dworcowej 20 będzie czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00, a w soboty od 9:00 do 15:00.