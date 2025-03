Młodzież tłumaczy seniorom, jak nie dać się oszukać [ZDJĘCIA]

"Chcemy, żeby nasi dziadkowie byli bezpieczni w sieci, przez telefon i w swoich domach". Uczennice szczecińskiego Liceum Ogólnokształcącego numer 4 edukowały seniorów o metodach cyberprzestępstw.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

W ramach szkolnego projektu społecznego, zorganizowały wykłady pt. "Seniorze, nie daj się oszukać!".- Zawsze się czegoś uczymy. - Nas to buduje, że młodzi chcą pomóc, nie nadążamy z tym wszystkim. - To są różne metody, coraz bardziej finezyjne. - Trzeba być czujnym, trzeba mieć jak to mówią oczy z tyłu i z przodu - mówią seniorzy.- Chciałyśmy przekazać swoją wiedzę komuś, a jednak jesteśmy młodymi ludźmi, które po prostu na temat internetu się znają. Mamy ten problem na co dzień, patrząc na babcie i dziadków, chcieliśmy po prostu wybrać temat projektu, który komuś pomoże przestrzegać, pokazywać jak już oszuści tak naprawdę działają - mówi Zofia Schädlich, uczennica IV LO.Zajęcia edukacyjne odbyły się w Centrum Seniora przy ulicy Bolesława Śmiałego w Szczecinie.