Szczecińskie instytucje świętują Międzynarodowy Dzień Teatru

Tańsze bilety w Teatrze Współczesnym, występy artystyczne w Domu Kultury 13 Muz, a także zwiedzanie Opery na Zamku z przewodnikiem - to tylko niektóre z atrakcji organizowane przez szczecińskie instytucje w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

- Zapraszamy do świętowania wszystkich naszych widzów i widzki. Przygotowaliśmy taką specjalną ofertę. Ona obowiązuje do niedzieli włącznie. To jest bilet w specjalnej cenie 27 zł. Oczywiście nawiązuje do dzisiejszej daty - mówi Anna Nowaczyk, kierowniczka zespołu komunikacji w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.- Mamy cały duży program kilkudziesięciu wykonawców, a dzisiejsza prezentacja to jest jakby to, co każdemu w duszy gra - piosenki własne, autorskie albo teksty dzisiaj będą prezentowane - mówi Janusz Janiszewski, organizator wydarzeń w Domu Kultury 13 Muz.W Domu Kultury 13 Muz trwa darmowy program artystyczny pt. "Niech żyje Teatr". O 20 zaplanowano wykład pod tytułem "Witkacy, wizjoner teatru i szalony artysta" - to z okazji obchodów 140. rocznicy urodzin artysty.