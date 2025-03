Licealiści zaprojektowali i budują rejowy żaglowiec [WIDEO, ZDJĘCIA]

Będzie mieć nieco ponad 3 metry długości i dwa maszty, w tym jeden rejowy. Wyglądem ma przypominać szczecińską jednostkę "Kapitan Głowacki".

Edycja tekstu: Michał Król

Młodzież z XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie buduje żaglowiec. To uczniowie wszystko zaprojektowali i wykonali - podkreśla kapitan Wojciech Kaczor.- Śmiejemy się, że chcemy być pierwszą szkołą średnią, która będzie miała swój własny żaglowiec. Chodziło o to, żeby dało się nim faktycznie popłynąć - mówi kapitan.- Chcieliśmy zrobić coś, co będzie innowacyjne i będzie zachęcało ludzi do odciągnięcia ich od telefonów. - Mam pomysł, żeby zrobić mu z przodu twarz ryby, żeby miał oczy jak dorsz. Dorsz, czyli Drewnopodobny Obiekt Rozwijający Szkolne Zainteresowania - mówią uczniowie."Dorsz" będzie testowany na szkolnym basenie, a potem zostanie zwodowany na jeziorze Dąbie. Na pokład będzie mógł zabrać dwie osoby.