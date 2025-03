Zabytkowa wiata na Pogodnie odzyskuje blask [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecińska zabytkowa wiata, która długo straszyła wyglądem - teraz odzyskuje blask. Pod Wiaduktem Akademickim trwają prace remontowe związane ze Szczecińską Koleją Metropolitalną.

Stację SKM Pogodno zdobi wiata wpisana do rejestru zabytków. Zapytaliśmy mieszkańców o to, czy to dobrze, że zostanie na swoim miejscu.



- Nawet w Warszawie są te SKM-ki, to wszystko jest plastikowe. - Uważam, że bardzo dobrze, że została tutaj. Nie mam zastrzeżeń do wyglądu tej wiaty. - To jest taki betonowy wymysł PRL-u. Słyszałem, że to zostało uznane za zabytek. Skoro kryterium jest wiek, to mogę się zgodzić, ale z punktu widzenia sztuki, to modernistyczne dziwactwo. - W tym stanie trochę szpeci, ale myślę, że jak by ją odnowili, to mogłaby być ozdobą. Pewnie, że można by ładniejsze i nowocześniejsze, ale dlaczego nie zostawić czegoś, co było zawsze.



- Wiata jest poddawana renowacji zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków - tłumaczy rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Bartosz Pietrzykowski. - Postępują prace nad wykonaniem nowych słupów podtrzymujących zadaszenie wiaty. Po ich zakończeniu planowane jest wykonanie nowej hydroizolacji zadaszenia oraz napraw miejscowych od spodu wiaty.



Wiata ma ponad pół wieku. Skonstruowano ją w stylu brutalizmu. Autorką projektu jest Danuta Rusiecka-Zdulska.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski