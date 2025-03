Lekarz wyraził zgodę na transport szczecińskiego sędziego do Polski

Stan sędziego Macieja Strączyńskiego pozwala na transport lotniczy ze Stanów Zjednoczonych do Polski - informuje pełnomocniczka rodziny prawnika.

Koszt transportu medycznego zostanie pokryty z głównej polisy turystycznej, a leczenie będzie finansowane z pozostałych polis. Trwa też zbiórka na leczenie. Organizuje ją Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.





Edycja tekstu: Michał Król

Pod koniec lutego były prezes szczecińskiego Sądu Okręgowego podczas urlopu w USA stracił przytomność i doznał ciężkiego urazu głowy. Trafił do kalifornijskiego szpitala, gdzie przeszedł operację. Od tego czasu jest utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej i dotychczas jego stan nie pozwalał na transport do kraju.Teraz lekarze wydali na to zgodę - mówi mecenas Paulina Bilska.- Stan sędziego w końcu zaczął się stabilizować i lekarz wyraził zgodę na transport medyczny do Polski. W czwartek assistance potwierdził, że transport jest organizowany. Teraz już wiemy, że w sobotę samolot wylatuje z Nowego Jorku i 30 marca będzie na miejscu w Los Angeles, gotowy do transportu sędziego - mówi Bilska.