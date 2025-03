Kierowca po narkotykach z zarzutami za kradzież złomu, a pasażer poszukiwany

Kilka dni temu ukradł złom, teraz jechał po narkotykach i wiózł poszukiwanego pasażera.

Edycja tekstu: Michał Król

23-latek z Lęborka i jadący z nim 43-latek wpadli podczas kontroli sławieńskiej drogówki. W trakcie interwencji okazało się, że kierowca był pod wpływem marihuany. Policjanci ustalili też, że 23-latek kilka dni temu przywłaszczył złom w gminie Postomino, za co usłyszał już zarzuty.Zarzuty usłyszał też jego pasażer, bo okazało się, że 43-latek jest poszukiwany przez sąd.Mężczyźni trafili do aresztu. Za jazdę pod wpływem narkotyków, 23-letniemu kierowcy grozi do 5 lat więzienia.