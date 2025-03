Lekarze: obniżanie składki zdrowotnej to działanie na szkodę pacjentów

Fot. pixabay.com / tomwieden (domena publiczna)

Dyskusja o obniżaniu składki zdrowotnej trwa. Jej obniżenia chce część partii wchodzących w skład koalicji rządzącej.

Wszelkie działania, które dążą do uszczuplenia budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, są działaniami wymierzonymi w pacjentów - twierdzi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.



- Oczywiście rozumiem trudną sytuację przedsiębiorców, dlatego należy szukać rozwiązań korzystnych dla biznesu i systemu ochrony zdrowia - mówi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.



Proponuje, by nie ruszać składki zdrowotnej, ale obniżyć VAT do 22%. Demokratycznie, sprawiedliwie i zgodnie z programem i obietnicami wszystkich partii politycznych rządzących obecnie Polską - dodaje Bulsa.



- Doprowadzenie do sytuacji, kiedy będziemy uzależnieni od dotacji budżetowych, niestety spowoduje to, że minister finansów będzie mógł dać albo nie dać środków na zdrowie Polaków. Dlatego, jeżeli chcemy ulżyć przedsiębiorcom, ulżyć Polakom, przywróćmy stawkę VAT 22% - mówi Bulsa.



Zdaniem Bulsy obniżenie podatku VAT do 22 procent to ulga dla przedsiębiorców oraz poprawa sytuacji finansowej systemu ochrony zdrowia.