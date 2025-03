Z soboty na niedzielę zmienimy czas na letni

W nocy z soboty na niedziele czeka nas zmiana czasu z zimowego na letni, oznacza to przestawienie wskazówek zegara z godziny 2 na 3 w nocy z 28 na 29 marca.

Zapytaliśmy mieszkańców, co uważają na temat corocznego przestawiania wskazówkę.



- Kiedyś zastanawiałam się nad tym, faktycznie lata temu było to uzasadnione, ze względu na oszczędności, związane z energią, ale w tym momencie nie wydaje mi się, żeby miało to jakieś znaczenie. Chwilę to trwa zanim się przestawię... - Nie jest to nam potrzebne, powinno być tak, jak jest cały czas. - Wolę, kiedy się dłużej śpi. Z automatu się zmienia, ja się właśnie przygotowuję na to wydarzenie. - Mi to obojętne, i tak jestem na rencie. Codziennie staję wcześnie, jestem przed godz. 7.00 na nogach. - Wcześniej wstaję, i jestem zadowolona. - To jest taka sprawa, że się śpi, a nagle się okazuje, że trzeba wcześniej wstać. Pan jest młody i pewnie też by pospał dzisiaj jeszcze chwilę - uważają szczecinianie.



Pierwsza zmiana czasu z zimowego na letni miała miejsce w cesarstwie niemieckim 30 kwietnia 1916 roku, kiedy to tradycyjnie wskazówki zegarów zostały przesunięte o godzinę do przodu.



