Święto autobusów w Świnoujściu

Fot. Joanny Maraszek

Dzień otwarty w zajezdni autobusowej, parada zabytkowych Jelczy i festyn. Tak komunikacja autobusowa w Świnoujściu świętuje swoje 20-lecie.

Dzień z Komunikacją zaczyna się w zajezdni autobusowej opowiada Beata Radziszewska-Skorupa, prezes spółki: - Zapraszamy serdecznie mieszkańców, jak i turystów, żeby zobaczyć, jak pracuje komunikacja autobusowa od wewnątrz. Jak działa warsztat czy myjnie, które myją autobusy z zewnątrz i od wewnątrz.



Zajezdnię zwiedzać można do godz. 12.00. Do tego czasu po ulicach Świnoujścia paradować będą tak zwane ogórki, czyli zabytkowe Jelcze, mówi Aleksander Dmowski z Komunikacji Autobusowej.



- Autobusy pojadą przez prom, później z powrotem przez tunel do miasta, następnie ulicami do dzielnicy nadmorskiej, a stamtąd znowu przez miasto na plac Mickiewicza - dodaje Dmowski.



Autobusy zwiedzić będzie można między godz. 12.00 a 16.00 na placu Mickiewicza podczas festynu.