Osiem razy w tygodniu z Goleniowa do Londynu

Tak wielu lotów do i z Goleniowa jeszcze nie było. Od niedzieli obowiązuje letnia siatka połączeń.

To oznacza, że z Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów loty do Londynu, na lotnisko Stansted odbywać się będą osiem razy w tygodniu. Do Liverpoolu polecimy cztery razy w tygodniu. Chodzi o linię Ryanair.Do rozkładu wracają też połączenia z Krakowem. Będą realizowane trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i niedziele.