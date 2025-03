Sztylet sprzed 3 tysięcy lat znaleziony nad Bałtykiem [WIDEO]

W gliniastej bryle oderwanej od klifu na wybrzeżu Bałtyku w niedzielę członkowie Stowarzyszenia na rzecz ratowania zabytków im. Św. Korduli odkryli bogato zdobiony sztylet z okresu halsztackiego. Niezwykły zabytek został przekazany Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.





Ukowski w niedzielę eksplorował nadbałtycką plażę z Katarzyną Herdzik ze Stowarzyszenia. Razem dokonali niezwykłego odkrycia. Sztylet znaleziony w gliniastej bryle oderwanej od klifu po sztormie ma prawdopodobnie 2800 lat. To okres halsztacki, wczesna epoka żelaza.

- To najcenniejsze moje odkrycie. Przypadkowe. Klif został zerwany, bryła musiała z góry spaść. Wszedłem w to miejsce z wykrywaczem metali, bo zaczęło mi tam 'dzwonić'" - powiedział Jacek Ukowski, prezes Stowarzyszenia Eksploracyjnego Na Rzecz Ratowania Zabytków im. Św. Korduli w Kamieniu Pomorskim.Jest bardzo bogato zdobiony, na całej długości rękojeści i ostrza. Mierzy 24,2 cm.- Prawdziwe dzieło sztuki! Pod względem wykonania jest bardzo wysokiej klasy, pięknie ornamentowany. Każdy wyryty element jest inny. Jeśli chodzi o znaleziska na terenach Polski, nie spotkałem się z takim sztyletem – podkreślił w rozmowie z PAP dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka.Ukowski natychmiast po znalezieniu sztyletu na plaży zawiadomił Kurkę, który zabezpieczył cenny artefakt. Powiadomiony zostanie też Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie.- Konserwator zdecyduje, do którego muzeum trafi to arcydzieło. Mamy nadzieję, że do nas. Będziemy chcieli wykonać badania metalurgiczne, by określić skład stopu, jaki jest poziom miedzi, cyny. I badania śladów zużycia – czy był to przedmiot używany w walce, czy wykorzystywany w celach kultowych, rytualnych – wyjaśnił Kurka.Zaznaczył, że na razie nie może ujawnić, w którym miejscu sztylet został znaleziony. Wiadomo, że w zachodniej części polskiego Wybrzeża.Kurka zapewnił, że zabytek jest zachowany w doskonałym stanie. W mediach społecznościowych Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej zamieścił już zdjęcia i krótki opis: „Ostrze pokrywają linearne półksiężyce oraz krzyże przypominające gwiazdy. Pośrodku klingi biegnie zdobienie być może symbolizujące konstelacje, a całość uzupełniają ukośne linie. Rękojeść zakończona jest spiczastą główką i zdobiona naprzemiennym ornamentem schodzącym aż do ostrza".Kurka zwrócił uwagę, że dekoracje na powierzchni mogą wskazywać na powiązania z kultem solarnym i sugerować, że sztylet miał znaczenie rytualne. Mógł też należeć do bogatego wojownika. W ocenie archeologa wykonanie sztyletu świadczy o wysokim poziomie metalurgii.- Być może jest importem i odlany został w jednym z warsztatów na południu Europy – zasugerował Kurka. - Odkrycie tego sztyletu jest też świadectwem na temat niezwykłej historii regionu i Pomorza Zachodniego na przestrzeni tysięcy lat – podsumował Kurka.Jacek Ukowski pochwalił się, że jest to kolejne jego ważne znalezisko, które przekazał do Muzeum w Kamieniu Pomorskim. Wcześniej, w okolicach Wysokiej Kamieńskiej, przy torach kolejowych, natrafił m.in. na bullę papieską Klemensa VI. - Mam już na koncie dwie średniowieczne bulle. Znajdowałem rzeczy sprzed kilkuset lat, nawet 1400 lat, ale nie 3 tysiące – powiedział Ukowski.Przyznał, że zimowe i wiosenne eksploracje plaży to swego rodzaju ćwiczenia. - Jako że teraz są wszystkie pola zasiane, chodzimy po plaży, żeby wykrywacz nie zardzewiał. Na takie poszukiwania nie są wymagane zezwolenia – wyjaśnił.Edycja tekstu: Jacek Rujna