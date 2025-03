Zmiana czasu, a nasze zdrowie. Zapytaliśmy mieszkańców i eksperta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zmiana czasu za nami. W nocy z soboty na niedzielę o godzinie 2:00 przestawiliśmy zegarki na 3:00, co oznacza, że spaliśmy godzinę krócej. Czy wpłynęło to negatywnie na nasze zdrowie i samopoczucie?

- Łatwo było wstać godzinę wcześniej, ale mogliby to zlikwidować, bo to chyba bez sensu. - To jest trochę zmiana organizacji. Mam małe dziecko, które jest przystosowane do tamtego czasu i budzi się później. - Ja już się przyzwyczaiłem i na razie wszystko jest dobrze - to głosy szczecinian.



Jednak psychoterapeutka Anna Borkowska przyznaje, że po takim przestawieniu zegarków możemy odczuwać wiele nieprzyjemnych dolegliwości. Zaliczamy do nich między innymi: zaburzenia snu, zmiany nastroju czy drobne problemy z sercem.



- Na pewno jest to znacząca zmiana i na pewno ona destabilizuje zwłaszcza u osób bardzo wrażliwych taki rytm okołodobowy, który jest podstawą naszego dobrostanu i samopoczucia - mówi Borkowska.



W całej Unii Europejskiej na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski