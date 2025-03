Mieszkańcy Kołobrzegu zdecydują na co zostanie wydany milion złotych

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Rusza kolejna edycja kołobrzeskiego budżetu obywatelskiego.

Od 1 kwietnia kołobrzescy urzędnicy przyjmować będą zgłoszenia do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Pula pieniędzy nie uległa zwiększeniu.



Joanna Pawlak z Urzędu Miasta w Kołobrzegu mówi natomiast, z konkursu zniknął zapis ograniczający wartość zgłoszonego projektu do kwoty pół miliona złotych.



- Mamy do wydania milion złotych i ta maksymalna wartość projektu może być milion złotych. Ta wartość minimalna projektu pozostaje bez zmian, jest to 50 tysięcy - mówi Pawlak.



Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 maja. Głosowanie zaplanowano natomiast na wrzesień.



Obecnie miasto rozpoczyna realizację projektów, które wygrały w roku ubiegłym. Chodzi o remont fontanny w dzielnicy zachodniej i montaż defibrylatorów AED w kilkunastu miejscach publicznych. Urzędnicy opracowują dokumentację przetargową dla obu zadań.