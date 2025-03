W szpitalu Zdroje popsuł się tomograf potrzebny do operowania dzieci

Awaria w szczecińskim szpitalu "Zdroje". Nie działa tomograf śródoperacyjny.

Edycja tekstu: Michał Król

Z tego powodu placówka musiała odwołać część zaplanowanych zabiegów - informuje Magdalena Knop, rzecznik prasowy szpitala.- Uzyskawszy informację o braku możliwości naprawy urządzenia, zmuszeni zostaliśmy do poinformowania rodziców pięciorga dzieci, które oczekują na operacje, o konieczności przesunięcia w czasie zabiegów u nich - mówi Knop.Szpital "Zdroje" to jeden z dziewięciu ośrodków w Polsce, który w ramach NFZ zapewnia neurochirurgiczne leczenie dzieci i młodzieży.Tomograf pozwalał zmniejszyć ryzyko podczas tych zabiegów - wyjaśnią dr n.med. Łukasz Madany, lekarz kierujący Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej szpitala „Zdroje” w Szczecinie.- Sprzęt do śródoperacyjnej tomografii komputerowej jest niezbędny do wykonania zabiegów stabilizacji pomiędzy głową a kręgosłupem u dzieci. Ze względu na to, że struktury, które operujemy, są bardzo małe, nie ma tam żadnego marginesu błędu - mówi Madany.Wartość nowego sprzętu to ponad 3,5 miliona złotych. Nadzieją na jego zakup jest wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tomograf znalazł się na liście potrzeb zgłoszonych do fundacji.