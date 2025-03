Rolnicy składają wnioski do ARiMR. "To kropla w morzu potrzeb"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie tysiąc wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej złożyli - do tej pory - zachodniopomorscy producenci rolni do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- To kropla w morzu potrzeb - przyznaje dyrektor oddziału regionalnego agencji Stanisław Kuczyński. Przypomina, że w roku ubiegłym do połowy maja do agencji wpłynęło ich aż 26 tysięcy. - Rolnicy wolą pierwsze zrobić w polu, a potem złożyć wniosek. I czekają z wnioskami do końca kwietnia. Realne terminy składania wniosków przez naszych rolników są po 20. kwietnia każdego roku.



Zdaniem Stanisława Kuczyńskiego, zwlekanie niemal "do ostatniej chwili" z przygotowaniem wniosku może skończyć się niedotrzymaniem terminu jego złożenia.



- Bardzo zwracałbym uwagę, że rolnicy, którzy korzystają z firm doradczych czy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jednak skontaktowali się z doradcami wcześniej, bo ci doradcy sygnalizują, że oni w ciągu dwóch tygodni nie są w stanie obsłużyć rolników i wypełnić wszystkich wniosków - apeluje Kuczyński.



W ocenie Stanisława Kuczyńskiego, najlepszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie ustawowego terminu przyjmowania wniosków o miesiąc. Zdaniem dyrektora zachodniopomorskiego oddziału, optymalnym - z powodu trwających prac polowych - byłby okres od połowy kwietnia do połowy czerwca. Obecnie jest to od połowy marca do połowy maja.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski