Kołobrzeg: Urzędnicy mają plan, co dalej z amfiteatrem

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeski amfiteatr w okresie przejściowym. Obiekt ma zostać wydzierżawiony na dwa najbliższe sezony, a urzędnicy mają już plan na to, co dalej z tym legendarnym miejscem.

Po tym, jak miastu nie udało się pozyskać dofinansowania na kapitalną przebudowę amfiteatru, magistrat planuje oddać obiekt w dwuletnią dzierżawę.



Na piątek zaplanowano licytację, a przyszły podmiot otrzyma zadanie organizacji w tym miejscu letnich imprez, choć Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu zaznacza, że poniesie on również koszt drobnych remontów, jak choćby wymiany części siedzisk.



- Aby amfiteatr mógł działać w sezonie, potrzeba zgody odpowiednich instytucji. Oczywiście to trzeba będzie uzyskać. Trzeba będzie wykonać drobne prace, które przystosują obiekt do tego, żeby w sezonie mogły się tam odbywać imprezy - tłumaczy Kujaczyński.



Po dwóch latach miasto ogłosi przetarg na dzierżawę obejmującą okres 20, a nawet 30 lat. To na wieloletnim dzierżawcy ciążył będzie obowiązek kompleksowej przebudowy obiektu, w którym odbywał się m.in. Festiwal Piosenki Żołnierskiej, a już w XXI wieku choćby festiwal Sunrise.



