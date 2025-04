Mężczyzna oblany kwasem, w tle porachunki szczecińskich gangów [ZDJĘCIA]

Rozpoczął się proces Sylwestra O. ps. "Sylwek", oskarżonego m.in. o podżeganie do zabójstwa Mirosława B. "Dziobaka".

Osiem lat temu mężczyzna został oblany żrącą substancją w pobliżu galerii Kaskada. Trafił do szpitala z oparzeniami drugiego i trzeciego stopnia.Oskarżony Sylwester O. od trzech lat przebywa w areszcie. Nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów - mówi prokurator Ewa Cybulska.- Przedstawiono sześć zarzutów popełnienia przestępstw o znacznej szkodliwości społecznej, w tym podżeganie do zabójstwa Mirosława B. pseudonim "Dziobak" poprzez polanie kwasem - mówi Cybulska.Obrońca oskarżonego chciał, aby jego klient został poddany badaniu wariografem.- Dowód z wariografu jest dowodem niepełnowartościowym. I słusznie sąd oddalił ten wniosek jako niezasadny i niemający znaczenia dla udowodnienia popełnienia przez oskarżonego zarzucanych mu czynów - mówi prokurator.Obrona chciała też poddać oskarżonego hipnozie farmakologicznej, na co również nie zgodził się sąd tłumacząc, że taka metoda jest niedopuszczalna podczas procesu.Sylwestrowi O. grozi kara dożywocia. W procesie oskarżony jest też Jacek P., który z uwagi na stan zdrowia nie pojawił się na ławie oskarżonych. Jego sprawa zostanie rozpatrzona osobno.