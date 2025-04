Nowe godziny otwarcia laboratorium Szpitala w Drawsku Pomorskim

Laboratorium Szpitala w Drawsku Pomorskim wydłuża godziny pracy.

Edycja tekstu: Michał Król

Teraz jest ono czynne od poniedziałku do soboty, od 7:30 do 18. Umożliwi to szerszy dostęp do badań diagnostycznych.Laboratorium browadzi też Bank Krwi oraz Pracownię Immunohematologii Transfuzjologicznej, pełniąc kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów wymagających transfuzji krwi.