Radny Zielonych o prohibicji w Szczecinie i o straszeniu imigrantami

Wszystko wskazuje na to, że prohibicja w Szczecinie obejmie całe miasto, a alkoholu nie będzie można kupić po godzinie 23 - mówił w "Rozmowie pod krawatem" radny Przemysław Słowik.

Padła także możliwa data wprowadzenia zmian.- Radny mówi o 1 września wskazując, że z wprowadzeniem prohibicji w Szczecinie celujemy w ten sam termin co Gdańsk, gdzie od 2022 roku nie można było kupić alkoholu nocami tylko w Śródmieściu, a teraz strefa będzie poszerzona na całe miasto. W Szczecinie lepiej - ucząc się na błędach Gdańska czy Poznania - od razu wprowadzić zakaz na całe miasto - powiedział prowadzący rozmowę red. Sebastian Wierciak.- Myślimy o całym mieście. Ze statystyk widzimy, że oczywiście są obszary, w których widać szczególnie negatywny wpływ sklepów, szczególnie tych 24-godzinnych; to jest ścisłe centrum, to są Pomorzany, to jest śródmieście, to jest część Niebuszewa. 30 proc. zgłoszeń dotyczy tak naprawdę zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu - przekonuje Przemysław Słowik.Radnego KO pytaliśmy także o najnowszy trend w kampanii przed wyborami prezydenckimi, czyli straszeniu imigrantami. Zdaniem Przemysława Słowika Konfederacja z Prawem i Sprawiedliwością prześcigają się w próbach zohydzenia obcokrajowców.- I to się skończy tragicznie. Nie chciałbym, żeby moje słowa były prorocze, ale znamy to z historii, znamy to z doświadczeń, że takie wypowiedzi, takie działania prowadzą później do tragedii. Trzeba tak naprawdę z tym skończyć, trzeba to piętnować - zaapelował.Współprzewodniczącego Zielonych pytaliśmy także o to, czy strzelałby do wilków i szopów - to w nawiązaniu do wypowiedzi posła Rzepy. Rozmawialiśmy także o defibrylatorach AED czy o pustym miejscu po Domu Marynarza.Całej "Rozmowy pod krawatem" można wysłuchać (można ją też obejrzeć) na naszej stronie internetowej Powtórka rozmowy na antenie o północy.