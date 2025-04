Schronienie w Jeżykowie znalazło już kilkadziesiąt zwierząt [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ośrodek Jeżykowo działa od kilku miesięcy niedaleko Kołbaskowa. Jeże, które wymagają pomocy na przykład po wypadkach, mogą tam spędzić zimę i wrócić na wolność.

- Mają czas do końca kwietnia. Będą podkarmione i wypuszczone do naturalnego środowiska - mówi Białowolska.





Obecnie w ośrodku przybywa 65 jeży. Niektóre wybudzały się już z hibernacji, ale większość jeszcze śpi - mówi Marzena Białowolska z Fundacji Dzikich Zwierząt.Jak dodaje, zdarza się, że mieszkańcy przywożą do ośrodka zupełnie zdrowe zwierzęta. Jak rozpoznać jeża który potrzebuje pomocy?- Zwierzę, które powinno być zebrane, na pewno zwróci naszą uwagę. Będzie to zwierzę, które będzie krwawiło, bezwiednie leżało na ziemi. Powinniśmy wtedy wysłać zdjęcie do ośrodka rehabilitacji, zabezpieczyć. Chore zwierzę zawsze poznamy - mówi Marzena Białowolska z Fundacji Dzikich Zwierząt.W ośrodku schronienie znalazły także wiewiórki, ptaki, zające, a nawet sowy.