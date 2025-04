WOPR szuka ratowników na wakacje

"Przewagą tego zawodu nad innymi jest to, że żadna inna praca nie daje takiej satysfakcji jak uratowanie komuś życia". Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe szuka chętnych do pracy w sezonie letnim.

Zainteresowani pracą ratownika na sezon letni proszeni są o kontakt z zachodniopomorskim WOPRem





Potrzebnych jest około 40stu młodych osób, które zadbają o bezpieczeństwo na plażach w regionie m.in. w Koszalinie i Międzyzdrojach. To idealna praca choćby dla studentów na wakacje - uważają szczecinianie- Mieszkam w miarę nad morzem, myślę, że w wakacje byłoby to całkiem użyteczne. - Można zarobić, można posiedzieć na plaży. - Uczymy się wtedy podstaw ratowania życia, wiemy jak zareagować już w młodym wieku - mówią mieszkańcy.Żeby zostać ratownikiem trzeba najpierw przejść odpowiednie kursy. A jak mówi szef zachodniopomorskiego WOPRu Apoloniusz Kurylczyk "to ostatni dzwonek na to, żeby kwiecień, maj i czerwiec poświęcić na szkolenia".- One będą zajmowały i trochę czasu, i trochę zdrowia. Natomiast na końcu, myślę, że nagroda w postaci ponad sześcio- czy siedmiotysięcznego wynagrodzenia za miesiąc pracy to jest, myślę, całkiem dobre wynagrodzenie - mówi Kurylczyk.