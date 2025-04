Koniec robót na wjeździe do Kołobrzegu na koniec maja

Chociaż prace przy jednej z głównych dróg wjazdowych do Kołobrzegu powinny zakończyć się w ubiegłym roku, to kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami. Znamy jednak ostateczną datę zakończenia inwestycji.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Chodzi o ulicę Krzywoustego prowadzącą do centrum miasta od strony drogi S6. Wykonawca rozpoczął kolejny etap prac, a ruch na odcinku od ronda Solidarności do ul. Gryfitów został przeniesiony na drugą nitkę.Jednocześnie wciąż trwają prace na moście nad Stramniczką. Tomasz Wochna, kierownik budowy mówi, że po skończeniu tego odcinka utrudnienia dla kierowców powinny być już mniej uciążliwe.- Pod koniec kwietnia tam będą wykonane prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznej. Wtedy puszczamy ruch już dwoma nitkami, czyli po prostu po prawej nitce będzie się poruszał ruch wyjazdowy, a po lewej wjazdowy do miasta - mówi Wochna.Datę zakończenia wszystkich prac wyznaczono na koniec maja. Wówczas otwarte zostaną po dwa pasy w obu kierunkach jazdy. Koszt całej inwestycji to ponad 20 milionów złotych.