Badacze z całego świata przyglądali się badaniom naukowców z US

Źródło nowej energii, które ma służyć latami. To jeden z projektów, nad którym pracowali naukowcy Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Chodziło m.in. o to, aby nowe źródło działało długo bez potrzeby ładowania - wyjaśniał w "Rozmowach pod krawatem" prof. Konrad Czerski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, który koordynował prace. - Można wodór wtłoczyć w pewne metale i wtedy ten wodór produkuje energię. W gruncie rzeczy to tak ma funkcjonować. Małe pudełko, które może produkować energię cieplną, z tego można produkować elektryczność. To będzie funkcjonować latami.





Realizacja projektu kosztowała sześć milionów złotych.







Prof. Czerski podkreślił też, że zainteresowanie nauką ogólnie, a fizyką szczególnie - powraca.







- Naukę w Szczecinie uprawiamy na światowym poziomie - mówił dyrektor Centrum Fizyki Eksperymentalnej "eLBRUS" na Uniwersytecie Szczecińskim. - Ja prowadzę taki wykład teraz dla pierwszego roku fizyki i jestem zachwycony tymi ludźmi, bo to jest od wielu lat chyba taka grupa osób, która rzeczywiście wie, o co chodzi w tym wszystkim. I przyszła studiować z takim zacięciem, chęcią właśnie poznania nowych rzeczy.



Prof. Czerski jest od lat wykładowcą w Szczecinie i Berlinie, ale jak podkreślał, to w Szczecinie zatrudnia doktorantów z całego świata. - W naszej grupie byli doktoranci ze Stanów Zjednoczonych, Francji, z Włoch, z Turcji, z Niemiec. Międzynarodowe towarzystwo, bo szukamy ludzi, którzy są nie tylko bardzo dobrzy, ale super zainteresowani tym, co my robimy - mówił prof. Czerski.



W planach profesora Czerskiego jest otwarcie Centrum Doskonałości, gdzie osiągnięcia badawcze można by wykorzystać na większą skalę.





