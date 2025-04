Brakuje leku na nadciśnienie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Brakuje jednego z popularnych leków na nadciśnienie. W Zachodniopomorskiem znajdziemy go tylko w jednej aptece - mówi Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

- Jeden z znanych leków stosowanych w terapii na nadciśnienie zawierających trzy substancje czynne: amlodypiny, walsartan i hydrochlorotiazyt, jest już niedostępny na rynku. Może to budzić niepokój u osób, które go na co dzień stosowały. Na szczęście w aptekach dostępny jest odpowiedni zamiennik - mówi Kasiak.



Zakup zamiennika czasami oznacza, że zamiast jednej tabletki pacjent musi przyjmować kilka, co często jest dla niego sporym utrudnieniem. Objawy podwyższonego ciśnienia to między innymi ból i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, kołatanie serca, duszność czy nadmierna potliwość. Od lat mierzy się z nimi 55-letni Robert, który również ma problem, by lek kupić.



- Ciśnienie mi dość mocno wzrasta, tak na granicy mojego funkcjonowania. Źle się czuję wtedy, dostaję rumieńców na ciele i po prostu mam wysokie ciśnienie, wszystko buzuje we mnie - mówi Robert.



Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że produkcja leku została zakończona.