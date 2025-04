"To zaspokojenie aktualnych potrzeb "rozrastających się" Gumieniec" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

To ma być największa inwestycja oświatowa w tej kadencji szczecińskiej rady miasta. Przynajmniej taki jest plan. Chodzi o rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 16 na Gumieńcach.

Jest już projekt - placówka przy ulicy Chobolańskiej ma powiększyć się o nowe skrzydło, które pomieści 300 dodatkowych uczniów. Koszt rozbudowy to około 40 milionów złotych.



- To zaspokojenie aktualnych potrzeb "rozrastających się" Gumieniec - mówi dyrektor SP16 Leszek Kocik. - Nowe skrzydło zaplanowane zostało na aktualnym parkingu dla rodziców. Ten budynek byłby bytem takim pełnonedukacyjnym. I sale gimnastyczne, i sale dydaktyczne, i stołówka, i kuchnia, i biblioteka. Obiekt w 100 procentach zaspokajający potrzeby.



- Jesteśmy gotowi do tej inwestycji - podkreśla szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej Stanisław Kaup. - Ja deklaruję, że powstanie ta rozbudowa "Szesnastki", ponieważ mamy projekt wizualizacji, jesteśmy gotowi do tej inwestycji. Szukamy montażu finansowego, tak żeby na przestrzeni najbliższych budżetów to przygotować i w tej kadencji rozbudowę zrealizować.



Do "16" uczęszcza około tysiąca uczniów, po rozbudowie szkoła byłaby jedną z największych placówek oświatowych w Szczecinie.



Rozbudowa SP 16 na Gumieńcach, jak podkreślał szczeciński radny Kaup, nie wyklucza budowy w przyszłej kadencji zapowiadanej przez prezydenta Szczecina nowej szkoły w okolicach ulicy Cukrowej.



