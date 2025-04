Przygotowania do sezonu żeglarskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [RadioSzczecin]

Szlifują, malują, czyszczą... W marinach praca wre.

Reporterka RS Kamila Kozioł sprawdziła, jak szczecińscy żeglarze przygotowują się do sezonu.



- Szykuję jachty na najbliższy sezon. Szlifowanie dna, antifouling, będzie polerka burt. No i jeszcze trochę zostanie. - Maluję: część nadwodną farbą poliuretanową, część podwodną - przeciwporostową. - To już ostatnio szlify; myjemy łódkę przed wodowaniem, które jest zaplanowane za kilka dni - mówili.



- Trzeba zacząć od przemalowania dna. Trzeba je najpierw wyszlifować, żeby nam się farba dobrze trzymała. Warto zajrzeć przed sezonem do silnika. Trzeba przejrzeć takielunek, maszt, sprawdzić żagle, pirotechnikę na jachcie, czy wszystko jest w terminie... - zaleca Michał Ława, właściciel i instruktor w Szkole Żeglarstwa Qualia.



Oficjalne rozpoczęcie sezonu odbędzie się 10 maja w Centrum Żeglarskim.



Edycja tekstu: Jacek Rujna