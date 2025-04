Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miody, przetwory z róży, chleb na zakwasie i wielkanocne ozdoby. Na dziedzińcu i tarasach Zamku Książąt Pomorskich w południe rozpocznie się Kiermasz Wielkanocny.

To okazja, aby zaopatrzyć się w wyroby od lokalnych twórców, obejrzeć występy przygotowane przez młodych artystów i wziąć udział w pokazie kulinarnym.



Kiermasz potrwa do godziny 20, a jutro do 19.