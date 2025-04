Polscy i niemieccy weterani we wspólnym marszu. "Wszelkie mury trzeba zasypywać" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Polscy i niemieccy weterani wzięli w sobotę udział we wspólnym marszu w przygranicznej niemieckiej miejscowości Löcknitz. Oddali w ten sposób hołd poległym na misjach zagranicznych.

- To jedyny taki marsz, w którym biorą udział zarówno polscy, jak i niemieccy weterani - mówi koordynator akcji Marcin Przybysz. - Marsz 15K3 to jest marsz organizowany w różnych miejscach w Niemczech. Upamiętnia on trzech poległych żołnierzy Bundeswehry w Afganistanie 15 lat temu, jak i poległych żołnierzy NATO, w tym polskich żołnierzy poległych w misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie.



- Wszelkie mury trzeba zasypywać - mówi Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. - Szczególnie w dzisiejszej dobie, gdzie Zachód nie jest naszym wrogiem. To jest symbol upamiętnienia żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w Afganistanie, w którym Polska również pełniła służbę i też wielu polskich żołnierzy zginęło, wielu zostało rannych. To jest takie braterstwo krwi i braterstwo życia.



W marszu wzięło udział około 70 żołnierzy.



