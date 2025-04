Kiermasz wielkanocny na Zamku w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Smaki regionu, świąteczne ozdoby i degustacje - na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie trwa kiermasz wielkanocny.

Odwiedzający znajdą tu dużo regionalnych produktów, typowych dla Pomorza Zachodniego. Są miody, jest paprykarz, są też wypieki cukiernicze... niektóre - jak mówili szczecinianie - mogą trafić na wielkanocny stół.



- Jest bardziej pikantny przez to, że jest ten pieprz. - To swojskie, wszystko samemu robione. - No to będziemy próbować, bardzo nam miło. - No udało mi się. Paprykarz szczeciński, testowałem, tak. - Dla córki chcieliśmy kupić, bo my nie jesteśmy ze Szczecina. Smaki tak jak tutaj to regionalne, bo u nas takich na pewno nie ma. - Będziemy szukać wielkanocnych dań. Do Wielkanocy to jeszcze kawał czasu. Za wcześnie, nie? Czemu za wcześnie, akurat, dobrze. Ale jako łakomczuchy to możemy to wcześniej zjeść, jest takie ryzyko - to głosy odwiedzających kiermasz, nie tylko szczecinian.



Kiermasz potrwa w sobotę do godziny 20, w niedzielę do godziny 19.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski