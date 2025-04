Głodny i Spokojny Niedźwiedź na trasie

Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]

Blisko 200 uczestników wzięło udział w przełajowym rajdzie rowerowym Gravel Niedźwiedź 2025, w gminie Kobylanka.

Zawodnicy rywalizowali na dwóch dystansach - dłuższym około 65 km, to tzw. Głodny Niedźwiedź i krótszym - tzw. Spokojny Niedźwiedź, gdzie do pokonania było 39 km.



- Krótszy dystans wcale nie oznaczał spokojnej jazdy - mówi organizatorka wydarzenia Anna Kapturska z klubu Kiss Bike&Tri. - Jak już stajemy na linii startu, to adrenalina robi swoje i myślę, że każdy dał z siebie wszystko.



Dzisiejsze zawody zainaugurowały cykl czterech imprez, wyniki będą liczyć się w klasyfikacji końcowej. - Wiosenna dzisiejsza, letnia w lipcu, w październiku jesienna i koniec listopada zimowa i to jest taka liga "Cztery pory roku". Będzie klasyfikacja ogólna, więc fajnie wziąć udział we wszystkich edycjach - dodaje Kapturska.



- Warunkiem zdobycia punktów w klasyfikacji końcowej jest udział w przynajmniej trzech zawodach. Tak więc wszyscy jeszcze mają szanse - mówi Anna Kapturska. - Kto nie wystartował, może wziąć udział już w lipcu i wtedy będzie mógł się załapać na tą klasyfikację generalną.



Zwycięzcy mogą liczyć na bardzo ciekawe nagrody. Kolejne zawody z tego cyklu - 12 lipca.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski