"Bezpieczny Senior" ponownie w Stargardzie

Bezpłatne wsparcie w codziennych obowiązkach - taką pomoc starszym mieszkańcom oferują władze Stargardu. Seniorzy mogą ubiegać się o wizyty asystentów.

To specjalni opiekunowie, którzy pomagają np. w sprzątaniu, załatwianiu spraw urzędowych albo wyjściach do kina lub na zakupy.Uczestnicy programu "Bezpieczny Senior" dostaną również opaski bezpieczeństwa, za pomocą których mogą szybko wysłać sygnał alarmowy. Mogą też skorzystać z rad dietetyka, psychologa lub prawnika.Program skierowany jest do osób powyżej 65. roku życia. Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Stargardzie