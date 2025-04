Pod oponami, przez śliską ściankę i bagno. Runmageddon znów w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecin ponownie stał się areną dla miłośników ekstremalnych emocji - do miasta po raz trzeci zawitał Runmageddon.

Jak przekonywali uczestnicy popularnego biegu z przeszkodami, nic lepiej nie pobudza w niedzielny poranek niż spora dawka adrenaliny.



- Niedziela po to, żeby tak rodzinnie było, po co siedzieć w ciepełku, jak można tutaj w błotku. Moc, energia, adrenalinka. - Lubię uprawiać sport, lubię biegać, też na biegu z przeszkodami, tak że mega fajna przygoda. - Ogólnie to mój 30. Runmageddon, już troszeczkę doświadczenia tam jest - mówili uczestnicy biegu.



- Runmageddon to przygoda, społeczność i cykl największych, najbardziej profesjonalnych i najlepszych biegów przeszkodowych w Polsce. Najtrudniejsze to chyba przełamać się i wystartować po raz pierwszy, a potem to już z górki, bo jestem pewna, że każdy złapie zajawkę - przekonywała dyrektorka szczecińskiego biegu Agata Supeł.



Dwunastokilometrowa trasa biegła wzdłuż malowniczych terenów Jeleniego Stawu. Do pokonania w Runmageddonie jest ponad 50 przeszkód, m.in. skośne ścianki, dywan z opon, sieć lin, a przede wszystkim - bagna. W ramach Runmaggedonu odbywają się też biegi dla dzieci i zawody rodzinne.