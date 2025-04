Wsparcie dla onkologii. "Szpitale mają 90 dni na złożenie wniosków"

Czy onkologiczne szpitale w regionie dostaną finansowe wsparcie? Ministerstwo Zdrowia 30 stycznia poinformowało o unieważnieniu konkursu, w ramach którego 19 szpitali onkologicznych w kraju miało otrzymać ponad 4,2 mld zł.

Wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek - odpowiedzialny za sprawy zdrowia - przekonuje, że jest duża szansa, iż szpitale pieniądze dostaną.





Trzeba tylko czekać na rozstrzygnięcie nowego konkursu, który został ogłoszony 31 marca - poinformował w programie "Kawiarenka polityczna" RS.

🩺 Krajowa Sieć Onkologiczna to jasne zasady, jedna jakość opieki w całym kraju i koordynacja leczenia od A do Z.



✅ Od 1 kwietnia 2025 tylko ośrodki KSO mogą prowadzić leczenie onkologiczne.



🔷 To duża zmiana – z myślą o pacjencie. pic.twitter.com/nATx6x1Tgy — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 5, 2025





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Ministerstwo nie podpisało umów, bo rozstrzygnięciem konkursu zajęło się CBA.- Szpitale mają 90 dni na złożenie wniosków. Rozmawiałem z dyrektorem Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, tak jak i z dyrektorem szpitala przy Unii Lubelskiej. Analizują te dokumenty, przygotowują ofertę i wierzę, że zyskają dużo punktów - powiedział Krystek.Jak słyszę kłamstwo, to ciężko mi jest - ripostował Artur Szałabawka, poseł PiS i twierdził, że we wnioskach konkursowych nieprawidłowości nie było.- Konkursy zostały rozstrzygnięte. Szpitale przygotowywały się do tych konkursów poprzez system IOWISZ. []. Mamy taką sytuację, że tych pieniędzy już się nigdy nie odzyska - ocenił Szałabawka.Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ma w planach m.in. rozbudowę oddziału radiologii i budowę bloku operacyjnego.