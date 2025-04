Żaglonauci w Morskim Centrum Nauki - Kapitan Sodkiewicz

Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wielbiciel podróży i odkryć polarnych Kapitan Maciej Sodkiewicz opowie w niedzielę w ramach cyklu "Żaglonauci" o swojej ostatniej przygodzie - "Śladami wyprawy Franklina, przez przejście północno zachodnie", co go fascynuje w arktycznych rejonach świata.

- Jak żyją ludzie? Trafiliśmy do takich osad, gdzie byliśmy pierwszym jachtem żaglowym. Oni nas wypytywali dosłownie o wszystko, ale w efekcie trafialiśmy do ich domów. My tej kultury jeszcze nie znamy. Świat, który chce cię zabić: niedźwiedzie, mróz, głód, tego typu rzeczy, więc musisz się nauczyć żyć w grupie. Tam nie ma miejsca na indywidualistów - powiedział Sodkiewicz.



Kapitan Sodkiewicz od lat prowadzi projekt "Lodowe Krainy" dopływając do miejsc związanych z historią dawnych odkrywców. O przygodzie związanej z wyprawą Franklina, o napotkanych zwierzętach, wybornej kuchni i odcieniach bieli opowie w niedzielę o 17 w Morskim Centrum Nauki, wstęp jest bezpłatny.



