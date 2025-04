Kolorowe jarmarki w Szczecinie i Dziwnowie

Już w najbliższy piątek będzie można odwiedzić Szczeciński Jarmark Wielkanocny.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Będą warsztaty, muzyczne spotkania, ale przede wszystkim czas na zrobienie zakupów na wielkanocny stół. W al. Kwiatowej staną stoiska. Do Szczecina zjedzie blisko 45 wystawców.Będzie można kupić palmy, zające, kolorowe pisanki, smaczne baby i mazurki czy stroiki na stół.Jarmark będzie można odwiedzić od 11 do 13 kwietnia.W sobotnie popołudnie na stoisku warsztatowym pojawią się przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Mierzyna, z którymi będzie można wykonać wielkanocne palmy czy pisanki.Jarmark wielkanocny zawita także w najbliższą niedzielę do Dziwnowa. Rozłoży się na Skwerze pod Lipą przy ulicy Mickiewicza.Otwarty będzie w godz. 11-17.