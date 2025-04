Konfederacja a zmiany w prawie aborcyjnym i hasła antyukraińskie

- Dlaczego jest taka narracja, żeby karać karą śmierci niewinne dziecko, które też jest ofiarą? To nie cofnie czasu. Nie sprawi, że gwałt się nie wydarzy. To się już wydarzyło i musimy jako państwo pracować nad tym, żeby kobietę w takiej sytuacji objąć jak największą ochroną - apelowała. - A pani by takie dziecko urodziła? - zapytał red. Wierciak. - Ja nie zabiłabym swojego dziecka nigdy w życiu - usłyszał w odpowiedzi.