Ratownicy medyczni chcą czuć się bezpieczni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zwiększenie kar za napaść na ratownika medycznego, więcej kursów samoobrony i wsparcie psychologiczne. Ratownicy medyczni twierdzą, że to pozwoli poprawić ich bezpieczeństwo.

Po tragedii w Siedlcach, gdzie podczas interwencji medycznej ratownik został zaatakowany nożem przez pacjenta i zmarł, rozgorzała dyskusja, co zrobić, by taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła. Między innymi o tym rozmawiano podczas seminarium szkoleniowego dla kadr medycznych w Szczecinie.



To nadal bardzo ważny temat - zapewnia Maria Flisznik z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego: - Dowiemy się przede wszystkim jakie mamy uprawnienia, żeby w przypadku spraw spornych, niepożądanych można było się bronić. My jako Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wprowadziliśmy szkolenia z samoobrony.



Do ataków na ratowników dochodzi w całym kraju, niemal każdego miesiąca. W ubiegłym roku policja zanotowała blisko 100 takich przypadków.



Autorka edycji: Joanna Chajdas