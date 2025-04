Będą spore utrudnienia przy wiadukcie obok Fabryki Wody [ZDJĘCIA]

Zbliża się przebudowa wiaduktu kolejowego na skrzyżowaniu ulic Wilczej, Sczanieckiej i Komuny Paryskiej w Szczecinie. Prace mają się rozpocząć w najbliższy czwartek.

Podczas remontu kierowcy będą mogli jeździć jednym pasem w obu kierunkach jazdy. Będzie też ręczne sterowanie ruchem - to podczas montażu rusztowań.Największą zmianę odczują kierowcy jadący od strony ulicy Przyjaciół Żołnierza - rozwidlenie na dwa pasy ruchu będzie dopiero za wiaduktem przy skrzyżowaniu z ulicą Rynkową. Możliwe, że na początku remontu będzie można skręcić z Komuny Paryskiej w Sczanieckiej, ale jeśli pojawią się duże utrudnienia w ruchu, to rozwiązanie będzie zlikwidowane.Piesi nadal będą mogli się poruszać bez przeszkód.Remont ma potrwać do końca października.