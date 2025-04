Latarnia morska przeszła remont, a już czeka na kolejny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Co dalej z kołobrzeską latarnią morską? Okazuje się, że remont na zewnątrz zabytku to dopiero początek prac, jakie trzeba było wykonać przy obiekcie.

Edycja tekstu: Michał Król

Największy od 40 lat remont elewacji latarni został zakończony. Wygasła też umowa na dzierżawę wnętrz prywatnemu podmiotowi, a od początku kwietnia obiektem zarządza Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji.Zwiedzanie tarasu widokowego jest ponownie możliwe, natomiast zamknięte pozostają pozostałe wnętrza latarni. Zagrzybione i zawilgocone pomieszczenia mają również przejść remont, a miasto poszukuje obecnie dofinansowania na te prace.Instytut ma już plan, jak wykorzystać wnętrza latarni - zapowiada Marta Ostapiec, dyrektor Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji.- Będziemy chcieli dostosować tę przestrzeń do takiego nautycznego centrum nauki, oczywiście w mikroskali. Jednak chcemy, by było to miejsce, które będzie skupiało i umożliwiało dzieciom pewnego rodzaju eksperymenty związane z morzem - mówi Ostapiec.Nowa funkcja latarni ma ruszyć za 1,5 roku.