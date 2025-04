Zawodnicy Yacht Klubu gotowi na nowy sezon

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Zawodnicy Yacht Klubu Polskiego Szczecin planują sezon regatowy.

Agnieszka Skrzypulec-Szota wróciła do żeglarstwa zawodowego po 3-letniej przerwie, podczas której została mamą. Jak mówi, jej celem jest start na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.



- W tym sezonie lada moment jedziemy na Puchar Świata do Francji, następnie do Chorwacji na Mistrzostwo Europy i w czerwcu czekają nas Mistrzostwa Świata w Gdyni. Mamy dobry początek, oczywiście mamy apetyt na więcej - podkreśla Skrzypulec-Szota.



Patryk Zbroja z Yacht Klubu Polskiego Szczecin zapowiada walkę o kolejne medale w formule match racingowej. - Będziemy walczyli ponowne o zdobycie medali Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy. To są takie dwa nasze cele główne i w ramach tego planujemy około 8 do 10 imprez w przeciągu trwania sezonu - dodaje Zbroja.



Patryk Zbroja to wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Agnieszka Skrzypulec-Szota jest srebrną medalistką olimpijską z Tokio.



Autorka edycji: Joanna Chajdas