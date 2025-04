Bez paniki: to tylko inwazja skupieńca lipowego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Z basenu Morza Śródziemnego przybył do Szczecina. Skupieniec lipowy, czarno-czerwony owad ze srebrnym odwłokiem wcześniej pojawił się także m.in. w Poznaniu i w Stargardzie.

Teraz jego skupiska można zauważyć na drzewach - na przykład przy ul. Santockiej. Tropiła go Julia Nowicka.



Na razie skupieńce tworzą kolonie na pniach drzew, które mogą liczyć tysiące osobników. Taki widok budzi zaskoczenie.



- Ale dużo. Nie wiem co to, nie miałam z tym wcześniej styczności - mówią mieszkańcy.



Latem owad staje się bardziej aktywny i rozprasza się w poszukiwaniu pożywienia. A żywi się sokiem roślin.



- Żeruje na przykład na hibiskusie, również na innych roślinach i wypija ich soki. Natomiast dla ludzi nie jest niebezpieczny. Mało jeszcze o nich wiemy - przyznaje ornitolog Marcin Sowa.



Obecnie nie ma konieczności walki z owadem; gdy pojawia się masowo można go usunąć mechanicznie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna