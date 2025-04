Wirus w natarciu i to nie jest grypa

Fot. pixabay.com / DarkoStojanovic

Wirus RSV w natarciu. W ciągu dwóch tygodni w Polsce przybyło niemal 12 tys. zakażeń. Od początku roku do końca marca potwierdzono ponad 80 tysięcy przypadków. W tym samym czasie w ubiegłym roku było ich 36 tysięcy.

- Wzrosty widać także w Zachodniopomorskiem - mówi Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - W pierwszym kwartale 2025 roku zarejestrowaliśmy ponad 2700 przypadków RSV. To dużo więcej niż w pierwszym kwartale w 2024 roku. Wówczas lekarze zgłosili blisko tysiąc zachorowań na RSV.



Choć RSV kojarzy się przede wszystkim z małymi dziećmi i dla nich jest wyjątkowo groźny, lekarze ostrzegają też dorosłych.



- U niektórych przebieg zakażenia jest drastyczny - tłumaczy dr n.med. Paweł Gonerko lekarz kierujący Oddziałem Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii szpitala „Zdroje” w Szczecinie. - Jest oczywiście część osób, która choruje ciężej i dochodzi do zakażenia obejmującego także dolne drogi oddechowe, czyli zapalenie oskrzeli w przypadku małych dzieci do drugiego roku życia oskrzelików czy zapaleń płuc.



Testy Combo umożliwiające wykrycie wirusa RSV, grypy i koronawirusa można zrobić u lekarza, ale są także dostępne w aptekach bez recepty.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski