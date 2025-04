Nowe (kosztowne) boisko na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nauczyciele i uczniowie czekali na tę inwestycję prawie 20 lat - chodzi o wielofunkcyjny obiekt rekreacyjno-sportowy XVI LO w Szczecinie.

Poza boiskiem ze sztuczną nawierzchnią do dyspozycji uczniów jest też boisko do siatkówki plażowej, siłownia pod chmurką i stoły do gry w tenisa stołowego. W końcu mamy gdzie ćwiczyć - przyznają uczniowie.

- Moim zdaniem obiekt sportowy, który jest tutaj dookoła szkoły, to taki "must have". Po prostu tak powinna wyglądać każda szkoła, ale to jeden z etapów, bo to wszystko ładnie wygląda, a teraz szkoła wygląda przy tym jak Kopciuszek przy tym obiekcie sportowym, więc musimy zrobić jak najszybciej termomodernizację - dodał.





Poprzednie boisko było betonowe, było naprawdę twarde, łatwo było się wywalić, a to jest naprawdę piękne, miękkie, fajne bramki, nowe kosze, bezpieczne, bardzo bezpieczne. - Przyjemnie się gra, fajnie, o wiele lepiej... My wcześniej nie graliśmy nawet na boisku na dworze, bo trudno by było, byłoby dużo kontuzji, a teraz kontuzji nie ma - mówili.Obiekt wkrótce dostępny będzie także dla mieszkańców tej części Pomorzan - dodaje dyrektor XVI LO Maciej Grenda.- W okresie wakacyjnym zamierzam otworzyć boisko. Jest to zrobione też dla mieszkańców. Natomiast jeszcze trwają ostatnie odbiory, szczególnie prac dendrologicznych. Do 30 czerwca trzeba odebrać, więc mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym; lipiec, sierpień, boisko będzie udostępnione w pewnych godzinach mieszkańcom - zapowiedział.Tak powinno wyglądać zaplecze sportowe każdej szczecińskiej szkoły - uważa radny klubu OK Polska Marek Kolbowicz.Nowy obiekt rekreacyjno-sportowy na Pomorzanach kosztował prawie 6,5 mln złotych. Ponad milion na ten cel przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki.