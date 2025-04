Bociany wróciły, wiosna pełną parą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Są symbolem szczęścia i powodzenia, a dla niektórych zwiększonej dzietności. Jest ich coraz więcej: mowa o bocianach.

W ubiegłym roku wolontariusze w całej Polski liczyli ptaki w ramach Ósmego Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. I choć oficjalnych danych o liczbie bocianów w naszym regionie jeszcze nie ma, to koordynatorzy projektu uspokajają, że ptaków zwiastujących wiosnę w Zachodniopomorskiem raczej przybywa niż ubywa, co potwierdzają mieszkańcy regionu.



- Leciał nad naszym domem. Przestraszyłam się, że znowu będę babcią... Pomyślałam, że wiosna, ale już wcześniej mąż mi mówił, że widział siedzącego bociana. - W tym roku przyleciały w podobnym terminie jak w poprzednim. Ta rodzina, jak powstaje, to jest crème de la crème. Cudowny obraz, kiedy przynoszą pożywienie, a małe tutaj czekają. Klekot słychać, fantastyczna sprawa... - mówili obserwatorzy bocianów.



- Bociany przylatują dziewięć miesięcy po nocy Kupały. Co ciekawe bocian jest symbolem, zwiastunem szczęścia nie tylko u nas. W wielu innych regionach symbolizuje obfitość i dostatek - dodał ornitolog Dariusz Wysocki.



Blisko 90 proc. gniazd bocianich w Polsce znajduje się na słupach elektrycznych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna